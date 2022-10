Grand Monsieur der Tastenkunst – Sarah Willis spricht mit Rudolf Buchbinder

Rudolf Buchbinder ist gerade im französischen Nantes und für den Podcast mit Sarah Willis zu seiner eigenen Begeisterung über Zoom verbunden, um mit ihr über seine Leidenschaft für das Klavier und gute Hausmusik im klassischen Sinne zu sprechen. Einmal mit Mozart, Beethoven oder Liszt in gemütlicher Runde im Wiener Salon musizieren – das würde das Herz des großen Pianisten erfreuen.

Dieser Gedanke hat auch sein neues Album inspiriert, auf dem sich musikalisch alles um die “Wiener Soirée” dreht. Natürlich darf darauf auch der Walzerkönig Johann Strauß nicht fehlen. Doch: Warum können nur die Wiener einen Walzer richtig spielen? Ist Rudolf Buchbinder ein guter Tänzer? Und was macht Frédéric Chopin auf einem Album mit Wiener Musik? All diese Fragen werden in der neuen Podcast-Folge mit viel Witz und Charme und der gewohnten Leichtigkeit beantwortet.