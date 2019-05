Filarmonica della Scala der Filmmusik der 50er und 60er Jahre gewidmet und erweckt mit Nino Rotas Kompositionen vor dem inneren Auge stilsicher die Bilder der legendären Fellini-Filme zum Leben. Riccardo Chailly hat sich als Chefdirigent derder Filmmusik der 50er und 60er Jahre gewidmet und erweckt mitKompositionen vor dem inneren Auge stilsicher die Bilder der legendärenzum Leben.

Die brandneuen Aufnahmen beinhalten Musik aus La Dolce Vita, Amarcord, 8 ½, The Clowns und Il Casanova. Fellinis unverwechselbare Ästhetik und Nino Rotas ausdrucksstarke Klangsprache sind eng miteinander verwoben und haben in der Welt des Films neue Maßstäbe gesetzt. Unter Riccardo Chaillys Dirigat kommt die künstlerische Expressivität vollendet zum Ausdruck. Für “The Fellini Album” sind Aufnahmen entstanden, die über die Musik hinaus ein Lebensgefühl transportieren und in Szene setzen.