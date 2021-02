Weltpremiere – Erinnerungen an Engelbert Humperdinck

Der 100. Todestag Engelbert Humperdincks ist der Deutschen Grammophon ein willkommener Anlass für ein Doppelalbum “Erinnerung – Homage to Humperdinck”, das am 23. April erscheint.

Das namensgebende Stück des Albums – "Erinnerung" – ist ein kurzes und sehr persönliches Klavierstück, das für das Jubiläumsalbum erstmals eingespielt wurde. Humperdinck schrieb es im Alter von 17 Jahren für das Poesiealbum seiner früh verstorbenen geliebten Schwester Ernestine. Als Autograf erhalten geblieben, wurde es erst vor kurzem entdeckt und von Hinrich Alpers eingespielt. Alpers Interpretation der "zauberhaften Trouvaille" steht als besonderes Highlight ab sofort zum Download und im Stream bereit und kann zudem im Video verfolgt werden.

Engelbert Humperdinck wurde 1854 in Siegburg geboren und vor allem in Verbindung mit einem Werk weltberühmt: der 1893 uraufgeführten Märchenoper “Hänsel und Gretel”, einem der meistgespielten musikalischen Bühnenwerke der Welt. Humperdinck, im Gegensatz zu seinen Lehrern Ferdinand Hiller, Franz Lachner und Joseph Rheinberger, von Richard Wagner stark beeinflusst, brauchte nach dessen Tod eine Weile, um musikalisch zu sich selbst zu finden. Am Ende seines Lebens jedoch hinterließ Humperdinck einen großen musikalischen Werkkatalog, der freilich immer wieder vom Glanz seines größten Erfolges überstrahlt wurde.

Das Jubiläumsalbum “Erinnerung – Homage to Humperdinck” mit Auszügen aus den verschiedensten kompositorischen Bereichen seines Schaffens umfasst neben legendären Opern- und Liedaufnahmen auch eine Auswahl an beeindruckenden kammermusikalischen Werken. Ein Blick auf die Besetzung lässt keine Wünsche offen: Brigitte Fassbaender, Jonas Kaufmann, Christina Landshamer, begleitet von Hinrich Alpers, Lucia Popp, das Schumann Quartett und Georg Solti sind nur einige der Interpreten, die die Vorfreude auf das Doppelalbum steigern.