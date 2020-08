“Waltz with Bashir” – Max Richters beeindruckender Soundtrack erstmalig auf Vinyl

"Waltz with Bashir ist eine Dokumentation im Zeichentrickformat, in der der Regisseur Ari Folman seine traumatischen Erlebnisse als Soldat im Libanonkrieg verarbeitet. Bereits während der Anfänge der Filmproduktion hat der Komponist Max Richter das Team begleitet. So entstand eine Filmmusik, die nicht nur Atmosphäre schafft, sondern den innovativen Film zu einem erheblichen Teil mitgestaltet. Richter wurde für den eindrucksvollen Soundtrack 2008 mit dem Europäischen Filmpreis als “bester Komponist” ausgezeichnet.

Jetzt erscheint das Album zum Film im Handel, sowohl auf CD als auch erstmals auf Vinyl.