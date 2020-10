Klassik-Charts im Oktober 2020 mit Lang Lang, Anne-Sophie Mutter, John Williams u.v.m.

Der Traum, dievonaufzunehmen, ist für den Starpianist Lang Lang in Erfüllung gegangen. Doch damit nicht genug: In den deutschen Klassik-Charts im Oktober belegt seine Aufnahme den ersten Platz. Die Aufnahme ist das Resultat einer mehr als 20-jährigen Beschäftigung mit dem Variationen-Zyklus. Einzigartig ist das Album außerdem, weil Lang Lang das Werk in zwei Varianten – einer Studioeinspielung und einem Live-Mitschnitt des Konzerts in der Leipziger Thomaskirche – veröffentlicht hat. Darüber hinaus ist Lang Langs letztes Album “” erneut in die Top 20 der Charts eingestiegen.