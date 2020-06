Klassik-Charts im Mai 2020 mit Víkingur Ólafsson, Daniel Hope, Ludovico Einaudi u.v.m

Im zweiten Monat in Folge führt der Pianist Víkingur Ólafsson die deutschen Klassik-Charts an. Mit seinem Soloalbum “” schlägt er den Bogen über beinahe 200 Jahre Musikgeschichte und lässt die französischen Komponisten Claude Debussy und Jean-Philippe Rameau miteinander in Dialog treten. Ólafsson ist gleich mit zwei seiner stets konzeptuell angelegten Alben in den Klassik-Charts vertreten, denn sein im letzten Jahr veröffentlichtes Album mit Werken vonbelegt den 10. Platz.