Klassik-Charts im April 2020 mit Víkingur Ólafsson, Daniel Hope, Andris Nelsons u.v.m.

Die Spitze der deutschen Klassik-Charts erobert Víkingur Ólafsson mit seinem neuen Album "Debussy – Rameau". Nicht nur in der Klassik Szene wurde sein Album gefeiert, auch in den deutschen Pop Charts belegt der isländische Pianist Platz 11. In "Debussy – Rameau" wechselt Ólafsson zwischen Solowerken der beiden französischen Komponisten und lässt sie dabei geschickt ineinander verschmelzen.

Belle Époque” unter den Top 3 der Klassik-Charts. Er kuratierte ein Album mit Werken der “goldenen” Zeitspanne um 1900, das er mit dem Zürcher Kammerorchester und kammermusikalischen Partnern einspielte. Der Geiger Daniel Hope hält sich mit seinem Doppelalbum “” unter den Top 3 der Klassik-Charts. Er kuratierte ein Album mit Werken der “goldenen” Zeitspanne um 1900, das er mit dem Zürcher Kammerorchester und kammermusikalischen Partnern einspielte.

Ludwig van Beethoven mit den Wiener Philharmonikern steigt das Album auf Platz 5 der Charts auf. Sechs Monate nach der Veröffentlichung von Andris Nelsons ' Gesamtaufnahme der Sinfonien vonmit densteigt das Album auf Platz 5 der Charts auf.

Basierend auf den höchsten Verkaufszahlen stellt die GfK Entertainment GmbH die Klassik-Charts für jeden Monat auf. Die Platzierungen im April ergeben sich aus dem Verkaufszeitraum vom 6. März bis zum 2. April.

Klassik-Charts März 2020 – alle Platzierungen auf einen Blick:

2. “Beethoven: Complete Piano Sonatas” von Igor Levit

3. “ Belle Époque ” von Daniel Hope

4. “Neujahrskonzert 2020 / New Year’s Concert 2020” von Andris Nelsons & Wiener Philharmoniker

5. “ Beethoven: Complete Symphonies ” von Andris Nelsons & Wiener Philharmoniker

6. “Mozart: Symphonies Nos. 39, 40 & 41 Jupiter” von Riccardo Minasi & Ensemble Resonanz

7. “Wien” von Jonas Kaufmann

8. “Handel: Agrippina” von Joyce DiDonato, Franco Fagioli, Jakub Jósef Orlinski, Il Pomo d’oro, Maxim Emelyanychev

9. “Inferno e Paradiso” von Simone Kermes

12. “Besser ohne Worte” von duo tuba & harfe

13. “Beethoven — Sämtliche Klaviersonaten 1–32” von Fazil Say

15. "Michael Gielen Edition Vol.2 – Bruckner: Symphonies Nos. 1–9 von Michael Gielen, SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

16. “Classic” von Hauser

18. “ Elgar ” von Sheku Kanneh-Mason, London Symphony Orchestra

19. “ Last And First Men ” von Jóhann Jóhannsson & Yair Elazar Glotman