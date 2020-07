Kian Soltani spielt Antonin Dvořák

Dasin h-Moll op. 104 vonist für den Cellistenein Lebensstück. Von jenem Moment an, in dem er das Konzert zum ersten Mal aufführte, sei ihm klar gewesen: “Dieses Werk wird mich mein Leben lang begleiten!”, so Soltani. Am 7. August wird bei Deutsche Grammophon nun eine Einspielung dieses besonderen Werks durch Soltani und dieunter Leitung von Daniel Barenboim veröffentlicht. Ergänzend zu Dvořáks Cellokonzert beinhaltet das Album fünf weitere Stücke von Dvořák, arrangiert fürund, die das Hauptwerk stimmungsvoll einbetten. Das Stück “” Nr. 5 op. 68 aus dem Zyklus “”, das ab dem 10. Juli zum Download und im Stream bereit steht, vermittelt schon jetzt einen vielversprechenden Vorgeschmack auf Soltanis neuestes Album.