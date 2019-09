Posthumes Meisterwerk des Klangmagiers Jóhann Jóhannsson

Die Beschaffenheit des Klangs war es, die Jóhann Jóhannsson bei seiner Arbeit am meisten faszinierte. Gleich einem unermüdlichen Forscher suchte er nach neuen Ausdrucksformen in der Konzeption der Klänge und hob in seinen Werken die Grenzen zwischen klassisch traditionellen Formen und elektronischen Bearbeitungen kunstvoll auf. Deutsche Grammophon würdigt den 2018 plötzlich verstorbenen Künstler mit der posthumen Veröffentlichung einiger Schlüsselwerke. So erscheint am 20. September das Album “12 Conversations mit Thilo Heinzmann”, welches ein außergewöhnliches 12-sätziges Streichquartett beinhaltet.

Musiker und Maler im Dialog – “12 Conversations with Thilo Heinzmann” als Zeugnis eines fruchtbaren Austauschs der Künste