Weltersteinspielung – Das Aurora Orchestra spielt Richters “Journey (CP1919)”

Mit “Music of the Spheres” erscheint bei Deutsche Grammophon am 12. Juni ein neues Album des Aurora Orchestra. Das virtuose Kammerorchester ist bekannt für seine elektrisierenden Darbietungen auf höchstem internationalen Niveau und seinen breiten künstlerischen Horizont.

Auf dem Programm des kommenden Albums stehen neben Mozarts Jupiter-Sinfonie Werke von Dowland, Adès, Bowie und Richter.