“Vivaldi” – Debüt-Album der Cellistin Harriet Krijgh

Cellistin Harriet Krijgh veröffentlicht am 20. September ihr Debüt-Album “Vivaldi” bei Deutsche Grammophon. Vor allem Antonio Vivaldis Concertos, die zu Krijghs frühesten musikalischen Eindrücken gehören, prägten die künstlerische Laufbahn der dänischen Cellistin. Auf “Vivaldi” interpretiert Harriet Krijgh fünf Concertos und die erstmals für Cello arrangierte Arie “Cum Dederit”.

Harriet Krijgh ist auf den größten Konzertbühnen der Welt zu Gast. So debütierte sie 2017 mit dem Boston Symphony Orchestra in der New Yorker Carnegie Hall und wurde im Juni 2019 Mitglied des international renommierten Artemis Quartetts.