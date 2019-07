Vinyl-Kult – Aufnahmeklassiker von Claudio Abbado, Herbert von Karajan und Yuja Wang

Schallplatten erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Über wegweisende Alben aus dem Analogzeitalter hinaus haben auch Aufnahmen Konjunktur, die erstmals auf Vinyl erscheinen. Deshalb präsentiert das gelbe Label neben Neueditionen von Vinyl-Klassikern aus dem Katalog auch bedeutende Einspielungen der digitalen Ära als LP-Erstveröffentlichungen.

In dem soeben herausgekommenen Schwung von vier Klassikern der jüngeren und älteren Aufnahmegeschichte befinden sich zwei Einspielungen, die bislang nur digital erhältlich waren:subtile Interpretation vonhochgespannter Sinfonie Nr. 1 in D-Dur mit denund Yuja Wangs mitreißende Interpretation vonKlavierkonzerten in G und “For The Left Hand” unter der Begleitung des vongeleiteten. Yuja Wangs Einspielung stammt aus dem Jahre 2015 und hat sich ihren ungewöhnlich raschen Ruf als Referenzaufnahme durch das flirrende, ja rauschhafte Klavierspiel der chinesischen Ausnahmepianistin erworben. Claudio Abbados soghafte Mahler-Interpretation wurde 1989 aufgezeichnet. Es ist die erste Aufnahme, die der italienische Feingeist in seiner Funktion als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker machte.