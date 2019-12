TV-Programmtipps – Musikalische Weihnachten

Wenn der Baum geschmückt, die Geschenke verpackt und die ersten Lieder gesungen wurden, dann bietet das Fernsehprogramm in diesem Jahr wieder musikalische Weihnachtssendungen, die feierliche Unterhaltung für die ganze Familie versprechen.

Der festliche Abend wird mit “” um 19:15 Uhr im ZDF fortgesetzt. Markus Lanz moderiert den Konzertabend, der in der barocken Kirche “Oratorio del Caravita” im Herzen Roms stattfindet. Von Klassik bis Pop werden die schönsten Weihnachtslieder und italienische Meisterwerke dargeboten. Zu Gast ist unter anderem der junge Tenor Benjamin Bernheim , der noch am 22. Dezember in der Staatsoper Unter den Linden als Rodolfo in “La Bohème” zu erleben ist. Für weihnachtliche Klänge sorgt zudem(Glasperlenspiel). Ihre Stimme versetzt auch schon in der Vorweihnachtszeit auf dem Album “” die Hörer in weihnachtliche Stimmung.