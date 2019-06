Zehn Orchester sind in diesem Jahr für den Preis “Orchestra of the Year 2019” des Musikmagazins Gramophone nominiert, darunter das Boston Symphony Orchestra und die Staatskapelle Berlin.

Sowohl die Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim als auch das Boston Symphony Orchestra mit Andris Nelsons als Musikdirektor zählen zu den renommiertesten Klangkörpern der Welt.

2019 durfte sich das BSO bereits über zwei Grammys für seine Live-Einspielung der Schostakowitsch-Sinfonien 4 und 11 freuen. Auch die Staatskapelle, die u.a. das Publikum in der Staatsoper Unter den Linden begeistert, beeindruckte zuletzt mit ihrer Veröffentlichung von Brahms Sinfonien.

Wer sich schlussendlich "Orchestra of the Year 2019” nennen darf, entscheidet das Publikum.