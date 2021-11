Label of the Year 2021 – Deutsche Grammophon erhält Spitzenauszeichnung

Deutsche Grammophon ist mit dem Award “Label of the Year 2021” ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der Gramophone Classical Music Awards des englischen Klassikmagazins Gramophone verliehen und würdigt die künstlerische Exzellenz und technologische Innovation des Klassiklabels. Vor allem würdigt der Award eine bemerkenswerte Periode der Deutschen Grammophon, in der es dem Label gelungen ist, in nur wenigen Woche eine eigene Streaming-Plattform für klassische Live-Konzerte aufzubauen und damit auf die Geschehnisse der Zeit zu reagieren. Gleichzeitig wird das Engagement wertgeschätzt, mit dem sich das Label für junge Musikerinnen und Musiker einsetzt und neue Komponistinnen und Komponisten sowie ein zeitgenössisches neues Repertoire fördert.

Gundula Janowitz erhält Auszeichnung für ihr Lebenswerk