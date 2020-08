Im Juni 2020 veröffentlichte das Aurora Orchestra unter dem Titel “Music of the Spheres” sein erstes Album für Deutsche Grammophon bereits digital. Nun erscheint die Aufnahme am 28. August zudem als CD.

Auf dem Album widmet sich das britische Kammerorchester Werken von Mozarts “Jupiter”-Symphonie über Richters “Journey CP1919” bis zu Bowies “Life on Mars” und bietet eine spannende musikalische Entdeckungsreise.