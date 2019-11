Klassikkonzert im Wohnzimmer – Andris Nelsons, Martha Argerich, Rudolf Buchbinder u.v.m.

bringt die Welt der klassischen Musik ins heimische Wohnzimmer. Live oder in der Mediathek lassen sich Klassikkonzerte so hautnah erleben. Die umfangreiche Mediathek umfasst bereits 2.300 Konzertaufnahmen, darunter historische Aufnahmen mitodersowie aktuelle Mitschnitte mit Andris Nelsons und dem Gewandhausorchester Leipzig aus dem Festspielhaus Baden-Baden und Mirga Gražinytė-Tyla mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra aus dem Konzerthaus Dortmund.