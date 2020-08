Exklusives von der Deutschen Grammophon: John Williams in Vienna u.v.m.

Neuheiten, exklusive Fan-Artikel, limitierte Editionen u.v.m. bietet Deutsche Grammophon im hauseigenen Store an.

Vom Meister der Kinomagie

Erstmals dirigierte John Williams die Wiener Philharmoniker, als Solistin stand Anne-Sophie Mutter auf der Bühne. Auf dem Programm standen Kultthemen aus Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones und weiteren Meilensteinen der Filmgeschichte. Mit “John Williams in Vienna” erscheint am 14. August der Mitschnitt von dem historischen Konzert aus dem Wiener Musikverein. Exklusiv im Deutsche Grammophon Store erscheint zeitgleich eine streng limitierte und nummerierte Sonderedition des 2 LP Vinyl-Sets mit persönlicher Nachricht des legendären Filmkomponisten.

Abstrakte Kunst

Mit “Mixing Colour” veröffentlichten die Musiker-Brüder Roger Eno und Brian Eno das Ergebnis ihrer 15-jährigen Zusammenarbeit. Die 18 Meditationen – Klanglandschaften, die an abstrakte Kunst erinnern – seien “Balsam für diese Zeit der Sorge”, schreibt The Observer (London) und für das amerikanische National Public Radio gäbe der Klang Halt, in einer Zeit der Distanz, “beruhigend und fesselnd zugleich”. Nun wird das kreative Projekt unter dem Titel “Luminous” um sieben neue Stücke erweitert. Im Deutsche Grammophon Store sind zu diesem Anlass limitierte Editionen mit einem Coverbildern des bildenden Künstlers Dom Theobald erhältlich. Darunter befindet sich eine Sonderausgabe von “Luminous” auf sonnengelbem Vinyl, die zur Unterstützung der Wiedereröffnung kleinerer Läden nach dem Corona-Lockdown beiträgt.

Universelle Botschaft der Menschenrechte auf durchsichtigem Vinyl

Über 10 Jahre arbeitete Max Richter an dem innovativen Konzept für sein Album “VOICES”, das inspiriert von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist und am 31. Juli bei Decca veröffentlicht wurde. Stimmen von Menschen aus der ganzen Welt wurden Teil der bewegenden musikalischen Landschaft und senden gemeinsam eine musikalische, universelle Botschaft der Hoffnung. Im Deutsche Grammophon Store sind nun limitierte signierte Editionen exklusiv erhältlich, darunter eine durchsichtige LP.