Elegantes Geigenspiel – Milsteins Aufnahmeklassiker mit Bachs Sonaten und Partiten in audiophiler Vinyl-Edition

Nathan Milstein war seiner Zeit weit voraus. Sein schnörkelloses Geigenspiel konnte Mitte des 20. Jahrhunderts noch als kühl gelten. Heute gilt es als unsentimental, als natürlicher Ausdruck musikalischer Intensitäten: “keine süßlichen Portamento-Schluchzer, kein exzessives Vibrato, keine virtuose Willkür, sondern ein ganz im Dienst der Musik stehender Ausdruckswille”, so der Musikwissenschaftler Michael Stegemann im Deutschlandfunk über die zukunftsweisende Spielkultur des US-amerikanischen Ausnahmegeigers.

Unübertroffene Aufnahme: Milstein spielt Bach

Milsteins Aufnahme mit Bachs Sonaten & Partiten für die Solo-Violine aus dem Jahre 1973 löste beim Publikum und in der Fachpresse weltweit Begeisterung aus. Von einem “hochentwickelten Gespür für Linien” (Penguin Guide), einer “klaren und doch warmen Atmosphäre” (Stereo Review), ja von einer ans “Wunderbare grenzenden Leistung” (Records and Recording) war die Rede. Nathan Milstein hatte den komplexen Geigenmonologen von Bach eine so unbezwingbar schöne Gestalt verliehen, dass die Aufnahme bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren hat.

Perfektionierter Klang: Audiophile Vinyl-Edition

Jetzt erscheint dieser Aufnahmeklassiker, für den Milstein im Jahre 1975 einen Grammy erhielt, in seiner ursprünglichen Form auf 180g Vinyl gepresst. Das Set umfasst drei LPs. Hinzugefügt ist ein 12-seitiges Beiheft, das auf dem Original aufbaut und Faksimiles der Aufnahmedokumentation enthält. Als sensationell darf die Klangqualität gelten. Sie sorgte bereits bei der Ersterscheinung für Aufsehen. Durch das Half Speed Vinyl Mastering in den Emil Berliner Studios erfährt sie jetzt in den hohen Frequenzen eine nochmalige Verfeinerung. Das steigert den Hörgenuss enorm.