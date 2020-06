100 Jahre – Jubiläumsedition bringt die Salzburger Festspiele nach Hause

Am 22. August 1920 wurden die Salzburger Festspiele mit der Aufführung von “Jedermann”, einer Tragödie von Hugo von Hofmannsthal, gegründet und zählen seitdem zu einem der bedeutendsten Festivals überhaupt. Salzburg verwandelt sich über die Festivalwochen mit über 90 Aufführungen an 6 Spielstätten und Gästen aus verschiedenen Ländern zu einem Treffpunkt der größten Stars der Künste – sowohl vor als auch hinter den Kulissen. Die Salzburger Festspiele werden auch im Jubiläums-Sommer angepasst stattfinden, jedoch kann das Festprogramm aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen nicht so umfangreich ausfallen wie ursprünglich geplant. Es wird also in 2020 nicht jenes rekordverdächtige Jubiläumsprogramm verwirklicht werden, das vergangenen Herbst angekündigt wurde. Aber es wird den Festspielen gelingen, ein künstlerisch herausragendes Programm auch in diesem Jahr der Pandemie-Krise zu realisieren. Nähere Details zum Programm soll Intendant Markus Hinterhäuser Anfang Juni vorstellen, diese Ankündigung wird in aller Welt bereits mit Spannung erwartet.

Jubiläumsedition: Von Herbert von Karajan bis Anna Netrebko