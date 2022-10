Gefeiertes Bach-Album von Daniil Trifonov in Deluxe-Edition

Mit seinem Album “Bach: The Art of Life” löste der russische Starpianist Daniil Trifonov im Vorjahr Wogen der Begeisterung aus. Im Zentrum der Veröffentlichung stand eines der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte: Bachs “Die Kunst der Fuge”, der sich Trifonov behutsam tastend, beinahe meditativ näherte. „So leicht klang der barocke Meister nie“, urteilte die Zeitung Die Welt über das Album, auf dem Trifonov neben weiteren Schlüsselwerken des Altmeisters bewegende Kompositionen der Bach-Söhne Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich und Johann Christian Bach zur Darbietung brachte.

Fulminantes Bach-Konzert

Jetzt hat Deutsche Grammophon eine Deluxe-Edition des wegweisenden Albums angekündigt. Die Ausgabe kommt am 4. November 2022 in den Handel. Sie enthält zusätzlich zu den zwei CDs mit dem Repertoire von “Bach: The Art of Life” eine Blu-ray (Audio/Video) mit einem fulminanten Bach-Konzert, das der Pianist im Oktober 2021 in der Berliner Philharmonie gab. Dort spielte er den kompletten Zyklus von Bachs Kunst der Fuge, eingerahmt von der berühmten Chaconne für Geige solo in der Klavierbearbeitung von Johannes Brahms sowie einer Fülle von Encores.

In der Audio-Version der Blu-ray ist Trifonovs hinreißende Interpretation von Bachs Kunst der Fuge zu erleben. Das Video der Blu-ray präsentiert den kompletten Auftritt des Pianisten in der Philharmonie, einschließlich der Zugaben.