Daniil Trifonov – “Destination Rachmaninov: Arrival” auf Vinyl

Der Komponist Sergei Rachmaninov steht im Mittelpunkt vonaktuellem Projekt “”. Am 11. Oktober erschien mit dem ersten und dritten Klavierkonzert von Sergei Rachmaninov der zweite Teil seiner musikalischen Reise “”, die er mit demunter der Leitung von Yannick Nézet-Séguin auf Deutsche Grammophon realisiert hat. Ergänzt werden die beiden Klavierkonzerte mit Transkriptionen von Rachmaninovs “” und “” für Klavier solo, die Daniil Trifonov eigens für dieses Album arrangiert hat! Hierdurch wird die intensivere Auseinandersetzung Trifonovs mit dem Œuvre Rachmaninovs um ein weiteres hörbar.

Nun geht die Reise des Albums weiter: Knapp einen Monat nach der Veröffentlichung von “Destination Rachmaninov: Arrival” ist das Album ab sofort auch auf Vinyl erhältlich.

Wer sich am 8. November in Berlin aufhält, hat außerdem die Möglichkeit den Grammy-Preisträger Daniil Trifonov live bei der Yellow Lounge in einem besonders intimen musikalischen Rahmen zu erleben.