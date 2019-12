Fulminanter Auftakt zum Beethoven-Jahr: Andris Nelsons dirigiert das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und alle Beethoven Sinfonien

Andris Nelsons am 1. Januar 2020 das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, das in über 90 Länder übertragen und von mehr als 40 Millionen Musikbegeisterten im Zum ersten Mal dirigiertam 1. Januar 2020 das Neujahrskonzert der, das in über 90 Länder übertragen und von mehr als 40 Millionen Musikbegeisterten im TV verfolgt wird.

Boston Symphony Orchestra und Gewandhauskapellmeister des Gewandhausorchesters Leipzig den Wiener Philharmonikern musikalisch verbunden. Die Zusammenarbeit findet in der Live-Einspielung aller Beethoven Sinfonien, die zum Auftakt des Jubiläumsjahres bei Deutsche Grammophon erschienen ist, ihren bisherigen Höhepunkt. Die Aufnahme lässt sich gesammelt mit der Mit dem Traditionsorchester verbindet den lettischen Stardirigenten Andris Nelsons noch viel mehr: Seit 2010 ist der Musikdirektor desund Gewandhauskapellmeister desden Wiener Philharmonikern musikalisch verbunden. Die Zusammenarbeit findet in der Live-Einspielung aller Beethoven Sinfonien, die zum Auftakt des Jubiläumsjahres beierschienen ist, ihren bisherigen Höhepunkt. Die Aufnahme lässt sich gesammelt mit der "Complete Symphonies"-Edition entdecken; zudem ist die wegweisende Interpretation der 9. Sinfonie als Album erhältlich.

"Beeindruckende Beethoven-Aufnahme", so der NDR. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: “Von den peniblen und tyrannisch strengen Beethoven-Exegeten der älteren Generation unterscheidet ihn eine gewisse Leichtigkeit, auch dann, wenn es wieder einmal ums Ganze zu gehen scheint, wie etwa in Beethovens Fünfter Symphonie. Explodierendem Furor zieht er hier lieber […] eine ausgearbeitete Klangfarbenvielfalt vor. Das lässt auf eine innere Haltung schließen, bei der es zumindest nicht ausschließlich um Kampf und Sieg geht”. Das Gramophone Magazine hält fest: “Ich kenne keinen so volatilen Zyklus wie diesen – nicht einmal Bernsteins. Er ist an keiner Stelle auch nur ansatzweise unfertig oder routiniert. Die Wiener Philharmoniker folgen [Nelsons] mit wilder Hingabe.”

So zelebrieren Dirigent und Orchester nicht nur den Beginn des neuen Jahres 2020 gemeinsam, sondern haben auch einen fulminanten Auftakt zum Beethoven-Jahr geschaffen.

Mit dem gesamten Beethoven Zyklus gehen die Wiener Philharmoniker und Andris Nelsons im Frühjahr 2020 gemeinsam auf Tour:

1. März Philharmonie, Köln

3.−7. März Elbphilharmonie, Hamburg

9.−12. März Gasteig München

14. März Festspielhaus Baden-Baden

23.−28. Mai Musikverein Wien