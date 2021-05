Karajans legendäre Sibelius-Aufnahmen in einer audiophilen Gesamtedition

Jean Sibelius fristete in der deutschen Musikwelt des 20. Jahrhunderts lange Zeit ein Nischendasein. Obgleich viele seiner Kompositionen einen hohen künstlerischen Wert haben und von enormer emotionaler Intensität sind, harrten sie hierzulande jahrzehntelang der Entdeckung. Erst in den 1960er Jahren drang seine Musik allmählich zu einem größeren Publikum durch. Neben den Aufnahmen von Leonard Bernstein und Lorin Maazel waren dafür vor allem die Einspielungen von Herbert von Karajan mit den Berliner Philharmonikern maßgebend.

Karajans orchestrale Perfektion und sein untrügliches Gespür für die Majestät der lyrischen Melancholie im Werk von Jean Sibelius ließen bei aller romantischen Prägung des finnischen Komponisten Klanggemälde von erstaunlicher Modernität entstehen.

Jetzt hat Deutsche Grammophon eine Edition mit sämtlichen Sibelius-Aufnahmen angekündigt, die Herbert von Karajan für das Gelblabel getätigt hat. Die Ausgabe erscheint am 16. Juli 2021. Sie wird 5 CDs enthalten und eine hochwertige Blu-ray Audio Disc, die in der Samplingtiefe 24-bit gemastert worden ist und mit drei audiophilen Formaten aufwartet, darunter das anspruchsvolle Surround-Sound-Format Dolby Atmos. Neben Sinfonien und Tondichtungen des finnischen Komponisten lockt die Ausgabe mit dem berühmten Violinkonzert in d-Moll von Jean Sibelius, das in einer preisgekrönten Aufnahme aus dem Jahre 1965 mit dem französischen Stargeiger Christian Ferras zu erleben sein wird.