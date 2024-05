Víkingur Ólafsson begeistert mit neuen Bach-Einspielungen

Víkingur Ólafsson hat sich längst den Status eines Bach-Experten erarbeitet und mit gutem Grund zählen seine Einspielungen der Goldberg-Variationen zu den meist gestreamten Bach-Aufnahmen überhaupt. Nun erscheinen bei der Deutsche Grammophon nach und nach insgesamt sechs neue Bach-Interpretationen des isländischen Pianisten. Die erste Single beinhaltet Ólafssons Bearbeitung der Bassarie “Es ist vollbracht” aus der Kantate BWV 159 und ist am 5. April erschienen.

Mit Bach um die Welt

Nicht weniger als sechs Kontinente bereist Víkingur Ólafsson auf seiner aktuell laufenden Welttournee, bei der er dem Publikum verschiedenster Länder seine außergewöhnliche Interpretation der Goldberg-Variationen präsentiert. Er selbst bezeichnet die Variationen als “ungewöhnlich pianistisch-virtuose Musik, Beispiele genialer Verwendung des Kontrapunkts und zahllose Momente erhabener Poesie, abstrakter Kontemplation und tiefer Emotion – das Ganze in der makellos gestalteten Architektur formaler Perfektion”. Für seine hochsensible und farbenreiche Ausdeutung dieser barocken Meisterwerke wurde er erst vor kurzem bei seinen Debüts in der Carnegie Hall und in Australien von Zuhörern und Kritikern gleichermaßen gefeiert

Sechs Klavierarrangements von Vokal- und Instrumentalwerken Bachs

Parallel zur Tournee veröffentlicht der Pianist nach und nach sechs Klavierarrangements, die am 18. Oktober 2024 schließlich auch gebündelt als EP bei der Deutsche Grammophon herauskommen werden. Als erste von sechs Singles wurde am 5. April Ólafssons Bearbeitung der Arie “Es ist vollbracht” herausgebracht. Das Stück entstammt der Kantate BWV 159 und wird in der Interpretation durch Víkingur Ólafsson berührend und ausdrucksstark neu durchdrungen.