Piano Chill mit Víkingur Ólafsson

Die “Piano Chill” Playlist von Apple Music wird regelmäßig mit Klavierstücken bestückt, von Neuinterpretationen klassischer Werke bis hin zu modernen Kompositionen und lädt dazu ein, die Seele baumeln zu lassen.

Víkingur Ólafsson für eine Woche die Kuration der beliebten Playlist. Es lassen sich Einspielungen des isländischen Pianisten selbst aber auch Titel von Chopin und Brahms entdecken. Eingerahmt wird die persönliche Auswahl von Víkingur Ólafsson durch Titel seines neuen Projekts “Reflections”. Ab dem 20. November übernimmtfür eine Woche die Kuration der beliebten Playlist. Es lassen sich Einspielungen des isländischen Pianisten selbst aber auch Titel von Jóhann Jóhannsson und Keith Jarrett sowie Interpretationen von Werken vonundentdecken. Eingerahmt wird die persönliche Auswahl von Víkingur Ólafsson durch Titel seines neuen Projekts “”.

“Ich liebe es, meine eignen Playlists zu erstellen und freue mich, Piano Chill für Sie auf Apple Music zusammenzustellen”, so Ólafsson an seine Hörer. “Unsere Wahrnehmung von Musik wird immer durch den Kontext beeinflusst, was vorher kommt und was folgt. Ich hoffe, Sie werden den Weg, den ich für die Kuration eingeschlagen habe, genießen.”