Farbenreiche Reflexionen über Debussy und Rameau – Víkingur Ólafsson kündigt neues Album “Reflections” an

steht gleichermaßen für ausgereifte Interpretationskunst und innovative Programmgestaltung. Erst Ende März 2020 hat der isländische Pianist sein drittes Album mit Werken vonundbeiveröffentlicht, das seither über 20 Millionen Mal gestreamt wurde. An diesen Erfolg möchte der kreative Musiker anknüpfen und kündigt für die nächsten Monate unter dem Titel “” mehrere Veröffentlichungen an, die in einem Album münden an. Dieses umfasst sowohl unveröffentlichte Originalkompositionen wie Debussys “Pour le Piano” oder die Stücke “Bruyeres” und “Canope” aus Debussys Präludien-Zyklus als auch Neuinterpretationen durch Víkingur Ólafsson selbst und verschiedene andere Künstler, darunter,, dasoder. Schon jetzt steht der erste Titel zum Download und im Stream bereit.