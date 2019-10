Deluxe Edition – Gefeiertes Bach-Album von Víkingur Ólafsson

"Víkingur Ólafssons Gewinneralbum auf Deutsche Grammophon ist das neueste Glied in einer langen Reihe erfolgreicher Pianisten und stellt das Spiel von Bachs Werken auf ein ganz neues, unglaubliches Niveau", schreibt Oliver Condy über das Bach Soloalbum von Ólafsson, das 2019 bei den BBC-Music-Magazine-Award als “Album des Jahres” und “Bestes Instrumental-Album” ausgezeichnet wurde. Die im September 2018 erschienenen Bach Solo-Einspielungen des isländischen Pianisten Víkingur Ólafsson wurden von der internationalen Presse in höchsten Tönen gelobt. Außerdem werden sie am 13. Oktober in Berlin in der Kategorie “Beste solistische Einspielung” mit dem Opus Klassik prämiert.

Am 11. Oktober dieses Jahres kommt nun das Soloalbum als Deluxe Edition zur Veröffentlichung, welche Originalwerke von Johann Sebastian Bach sowie Reworks umfasst. Bachs zeitlose Klavierwerke erscheinen in neuem Licht, wenn die Interpretationen und Arrangements des jungen Pianisten erklingen. Gemeinsam mit elektronischen Tonkünstlern, wie Ben Frost und Peter Gregson entstanden faszinierende moderne Werke, inspiriert von Bachs genialen Kompositionen.