Deluxe-Edition: Seong-Jin Cho veröffentlicht Gesamtwerk von Ravels Soloklaviermusik und Klavierkonzerten

Erhältlich ab 2. Mai 2025 digital und als limitierte 3-CD-Deluxe-Edition

mit exklusivem Bonusmaterial

Ein Livemitschnitt von Jeux d’eau erscheint zum Geburtstag Ravels, am 7. März –

hören Sie die Musik hier

Cho würdigt Ravel mit Recitals und Konzerten weltweit,

darunter Darbietungen aller Werke für Klavier solo

Für Aufführungen beider Klavierkonzerte kehrt der Pianist im Juli nach Tanglewood zurück,

wo er erneut mit dem Boston Symphony Orchestra und Andris Nelsons zusammenarbeitet

»Mit makelloser Technik und ausgeprägtem musikalischen Feingefühl brachte Cho

an einem einzigen Abend das ganze Repertoire für Klavier solo zu Gehör

und offenbarte die Schönheit und Originalität von Ravels Klavierœuvre«

Bachtrack über Chos Recital in der Carnegie Hall am 5. Februar 2025

Seong-Jin Cho veröffentlicht bei Deutsche Grammophon eine Deluxe-Edition seiner meisterhaften Interpretationen von Ravels gesamtem Werk für Klavier solo sowie seiner beiden Klavierkonzerte. Pünktlich zum 150. Geburtstag des Komponisten (7. März) erscheint sein brillanter Livemitschnitt von Jeux d’eau als Stream und Download. Das Stück ist auch auf seinem im Januar erschienenen Album mit sämtlichen Werken für Klavier solo zu hören (»Jeux d’eau perlt durch Chos Finger wie Wasser selbst« – The Times). Im vergangenen Monat kamen zudem Chos Interpretationen der beiden Klavierkonzerte heraus, aufgenommen mit dem Boston Symphony Orchestra unter Leitung von Andris Nelsons.

2. Mai 2025 sowohl digital als auch als limitierte 3-CD-Veröffentlichung. Letztere enthält ein Hardcover-Buch mit allen Titeleien und Erläuterungen zur Musik, außerdem hochwertige Kunstdrucke bisher unveröffentlichter Fotos sowie das Angebot eines dreimonatigen kostenlosen Zugangs zu Die Deluxe-Edition mit beiden Alben erscheint amsowohl digital als auch als limitierte 3-CD-Veröffentlichung. Letztere enthält ein Hardcover-Buch mit allen Titeleien und Erläuterungen zur Musik, außerdem hochwertige Kunstdrucke bisher unveröffentlichter Fotos sowie das Angebot eines dreimonatigen kostenlosen Zugangs zu STAGE+ . Fans können dort unter anderem Seong-Jin Chos bemerkenswertes Ravel-Recital in der Carnegie Hall erleben. Eine Sonderausgabe mit einem signierten Foto des Künstlers ist exklusiv im DG Shop erhältlich.

Chos Ravel-Interpretationen begeisterten die Kritik. Der NDR kürte die erste Veröffentlichung zum Album der Woche, eine »atemberaubende Aufnahme«. »Es ist faszinierend, wie er die verschiedenen, sich oft überlagernden Schichten von Ravels Klangkosmos mit einer unendlichen Palette an Farben und Anschlagsnuancen verdeutlicht«, urteilte der Sender und ergänzt: »Vor allem zieht Cho niemals eine Show ab – er nimmt sich zurück, bei ihm geht es nur um die Musik.« Und die Financial Times konstatiert: »Ein Ravel-Spiel von solcher Perfektion im Detail erlebt man nicht oft.«

An diesem Wochenende (7.−9. März) spielt Cho das Klavierkonzert in G-Dur mit dem Cleveland Orchestra. Im April und Mai bringt er sein einzigartiges Programm mit allen Soloklavierwerken ins Londoner Barbican Centre und in verschiedene Konzertsäle in Deutschland, insbesondere in die Elbphilharmonie in Hamburg und die Berliner Philharmonie. Am 12. Juli wird er erneut mit Nelsons und dem BSO zusammenkommen, um beide Konzerte im Koussevitzky Music Shed in Tanglewood aufzuführen. Am 16. Juli präsentiert er die kompletten Soloklavierwerke überdies in der Ozawa Hall in Tanglewood. Weitere Termine in Asien und den USA folgen im Laufe des Sommers.