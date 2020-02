Nominierungsstart für den OPUS KLASSIK 2020

Bereits zum dritten Mal in Folge werden außerordentliche musikalische Leistungen im Bereich Klassik vom Verein zur Förderung der Klassischen Musik e.V. mit einem OPUS KLASSIK ausgezeichnet. Der Preis wird in diesem Jahr in 25 Kategorien an 47 Preisträger vergeben. Anlässlich des Beethoven-Jubiläumsjahrs werden die Preiskategorien um die “Sonderkategorie 2020 | Beethoven 250” erweitert.

Labels, Veranstalter und Verlage sind ab sofort hier dazu eingeladen, ihre Werke für den Preis für klassische Musik einzureichen. Für die Einreichung qualifiziert sind alle Klassik Neuveröffentlichungen, die in der Zeit vom 1. März 2019 bis zu 31. März 2020 veröffentlicht wurden.

Im Anschluss entscheidet die Jury des OPUS KLASSIK, die sich aus hochkarätigen Vertretern der Musik- und Medienbranche zusammensetzt, wer in diesem Jahr zu den glücklichen Gewinnern zählt. Die festliche Gala wird auch in diesem Jahr am Sonntag, den 18. Oktober 2020, im ZDF übertragen.