“Sour Times” – Die zweite Single aus Milos' Album “Sound of Silence”

Für den 13. September hat Milos sein neues Album “Sound of Silence” angekündigt, auf dem er nach einer dreijährigen Pause erstmals neue Einspielungen veröffentlicht. Mit dem Titelsong “The Sound of Silence” hat der montenegrinische Gitarrist einen wahren Folk-Rock-Klassiker von Simon & Garfunkel neu interpretiert und also erste Single des Album-Projekts präsentiert.

Nun folgt mit “Sour Times” die zweite Single-Auskopplung von “Sound of Silence”. Der Titel stammt von der englischen Band Portishead und gilt als beliebter Coversong. Milos sagt selbst über die Auswahl: “Auf diesem Album wollte ich die musikalische Vielfalt feiern, weil ich Musik für etwas universelles halte. Mit einem Instrument wie der Gitarre kann man so sanft zwischen all diesen Genres hin und her wechseln. ‘Sour Times’ von Portishead ist ein großartiger, ikonischer Song, der vielen Leuten, die ich kenne, sehr am Herzen liegt und eine besondere Bedeutung hat, die so gut zum Konzept des Albums passt. Ich bin also sehr froh, den Titel auf dem Album zu haben!”