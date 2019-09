Zu den Sternen – Max Richters Single zum Film “Ad Astra”

Ab dem 19. September ist der Science-Fiction-Thriller “Ad Astra” von James Gray mit Brad Pitt in der Hauptrolle, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler und Donald Sutherland in den deutschen Kinos zu sehen. Die Zuschauer begleiten Roy McBride (Brad Pitt) auf seiner Mission ins All, um die Wahrheit über seinen vermissten Vater und dessen zum Scheitern verurteilte Expedition aufzudecken, die 30 Jahre nach ihrem Beginn, das Universum zu bedrohen erscheint.

"Melancholisch, furchterregend, sensationell" (Awards Circuit)

Die Reise zu den Sternen wird musikalisch von Max Richter gestaltet. Im engen Austausch mit Brad Pitt und Film-Regisseur James Gray komponierte Richter eine gewaltige Klanglandschaft, die die emotionale Kraft und die Dimensionen des Films unterstreicht und vereint Streicher, Elektronik und Gesang in seinen Kompositionen. “Max Richter liefert eine charakteristische bewegende Partitur”, schreibt The Film Stage. Inspiration fand Max Richter u.a. bei den Voyager-Sonden der NASA, so nahm er übermittelte Töne von Voyager 1 und 2 in seine Klangwelt auf. „Die Handlung wird durch die Musik plastischer: Wie traditionelle Filmmusik untermalt sie das Geschehen, doch zugleich dokumentiert sie auch die Reise auf gänzlich neue Art, weil sie Material nutzt, das tatsächlich vom Trip selbst stammt“, so Richter.