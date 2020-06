VOICES – Max Richter kündigt neue Aufnahme an

Seit 10 Jahren arbeitet Max Richter an dem Werk, das am 31. Juli unter dem Titel “VOICES” bei Decca zur Veröffentlichung kommt. Inspiriert ist das Projekt durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. In Zeiten dramatischer globaler Veränderung sendet der Komponist eine musikalische Botschaft der Hoffnung.

"Mir gefällt die Idee eines Musikstücks als Ort zum Nachdenken, und es ist klar, dass wir im Moment alle etwas zum Nachdenken haben", so Richter, der Menschen aus der ganzen Welt eingeladen hat, Teil seines Werkes zu sein. Er erhielt hunderte an Einsendungen von Lesungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in 70 Sprachen, die die Klanglandschaft für die Musik bilden.