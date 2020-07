Mercy – Weiterer Einblick in Max Richters “VOICES”

Bereits Ende Juni hat Max Richter sein neues Album “VOICES” angekündigt und mit dem Titel “All Human Beings” einen ersten Eindruck in das Werk, an dem er seit 10 Jahren arbeitet, gegeben. Uraufgeführt wurde “VOICES” Anfang des Jahres in London. Zur Weltpremiere standen dort mehr als 60 Musiker live auf der Bühne im Barbican Centre.

Inspiriert ist das Projekt von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der gemeinsamen Vorstellung humanistischer Werte. Die Musik beinhaltet eine radikale Neugestaltung der traditionellen Orchesterformation. “Es entstand aus der Idee heraus, dass die Welt auf den Kopf gestellt und unser Gefühl für das Normale untergraben wird. Deshalb habe ich das Orchester in Bezug auf den Anteil der Instrumente auf den Kopf gestellt”, so Richter.