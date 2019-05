Am 2. Mai läuft die TV-Serie “Meine geniale Freundin” in Deutschland an

Mit dem Titel “Meine geniale Freundin” hat die Serie “My Brilliant Friend” am Donnerstag, den 2. Mai, beim Sender Magenta-TV ihre Deutschlandpremiere. Die acht Folgen aus der ersten Staffel sind dort im italienischen Original (mit deutschen Untertiteln) und in einer deutschen Synchronfassung verfügbar. Eine zweite Staffel der italienisch/US-amerikanischen Co-Produktion, die auf dem Bestseller-Roman "L’amica geniale" der Schriftstellerin Elena Ferrante basiert, wurde bereits bestellt, meldet das Magazin Serienjunkies.de.

Nach einer digitalen Version, die im Dezember herauskam, erscheint im Juni 2019 Max Richters Soundtrack der Serie auf CD. Das Album “My Brilliant Friend – TV-Series Soundtrack” enthält zwölf exklusive Stücke, darunter einige neue potentielle Richter-Hits, wie die melancholische Ballade “Elena & Lila” aus dem Trailer und das wunderschöne, an die Beatles anklingende Solo-Pianostück “Your Reflection”. Neben dieser neuen Originalmusik hat Richter seinem Score der neapolitanischen Freundschaftsgeschichte verschiedene Favoriten aus seiner gesamten Diskografie beigesteuert, darunter Highlights aus Sleep, Infra, Three Worlds, The Blue Notebooks und Vivaldi Recomposed.

Wird mit dem Deutschland-Start von “Meine geniale Freundin” auch bei uns das “Ferrante-Fieber” ausbrechen? Die Musik der Serie jedenfalls zeigt Max Richter at his very best!