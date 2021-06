“Der Wanderer” – Goerne und Cho präsentieren neue Einspielung

Auf ihrem vor kurzem erschienenen Album “ Im Abendrot ” haben sichundintensiv mit der Gattung des Liedes in der Spätromantik beschäftigt. Im Zentrum standen dabei ausgewählte Werke von Richard Wagner und, die für den Bariton allesamt Stücke sind, die “beherzt davon sprechen, was es heißt, ein Mensch zu sein”. Diese tiefe Menschlichkeit und existentielle Dimension spiegeln sich auch auf der e-Single mit dem Titel “Der Wanderer” wieder, die am 28. Mai beiveröffentlicht wird. Damit setzen die beiden Künstler zum einen ihre Zusammenarbeit fort, zum anderen knüpftmit der Single direkt an sein erfolgreiches Album “The Wanderer”aus dem vergangenen Jahr an.