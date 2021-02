Huldigung der Dämmerung – Neues Album “Im Abendrot” von Matthias Goerne & Seong-Jin Cho

Matthias Goerne und Jan Lisiecki noch den musikalischen Anfängen des Lieds gewidmet war, so wendet sich der renommierte Bariton auf seinem neuen Album “Im Abendrot” nun dessen Dämmerung zu. Im Zentrum stehen mit Richard Strauss, Hans Pfitzner und Richard Wagner drei zentrale Komponisten, deren Tod das Ende einer Ära markierte. Zu hören sind neben verschiedenen ausgewählten Liedern von Strauss und Pfitzner der Zyklus der “Wesendonck-Lieder” von Wagner. Das Album erscheint am 16. April. Bereits jetzt steht das titelgebende Stück “Im Abendrot” zum Nachdem die Beethoven-Aufnahme vonundnoch den musikalischen Anfängen des Lieds gewidmet war, so wendet sich der renommierte Bariton auf seinem neuen Album “” nun dessen Dämmerung zu. Im Zentrum stehen mitunddrei zentrale Komponisten, deren Tod das Ende einer Ära markierte. Zu hören sind neben verschiedenen ausgewählten Liedern von Strauss und Pfitzner der Zyklus der “vonWagner. Das Album erscheint am 16. April. Bereits jetzt steht das titelgebende Stück “Im Abendrot” zum Download und im Stream bereit, das einen packenden Eindruck von Goernes und Chos Interpretationskunst und ihrem feinen Zusammenspiel vermittelt.

“Im Abendrot” – Berührende musikalische Auseinandersetzung mit dem Tod

“Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand; vom Wandern ruhen wir nun überm stillen Land.” – so beginnt das vierte Lied des Zyklus “Die Vier letzten Lieder” von Richard Strauss, die dieser nach Gedichten von Hermann Hesse und Joseph von Eichendorff 1948 in der Schweiz komponiert hat. Der Komponist setzte sich darin vor dem Hintergrund der Erfahrungen des vergangenen Krieges mit den Themen Tod und Abschied auseinander. Im berührenden Stück “Im Abendrot”, das ab sofort zum Download bereit steht, zitiert Strauss nicht nur sein eigenes Orchesterstück “Tod und Verklärung”, sondern in leichter rhythmischer Abwandlung auch den Beginn des Deutschen Requiems von Johannes Brahms.