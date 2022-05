Voller Licht – Sarah Willis im Gespräch mit Mari Samuelsen

Die neue Podcast Folge strotzt wieder vor Energie und positiven Vibes. Mit der norwegischen Geigerin Mari Samuelsen hat Sarah Willis diesmal wieder eine spannende Künstlerin vor dem Mikro, die viel zu erzählen hat. So erfährt man spannende Hintergrundgeschichten zur Entstehung des neuen Albums “LYS”, auf dem sich die Geigerin mit Licht und Schatten in der Musik auseinandergesetzt hat. Warum sie Licht so sehr inspiriert und wie die außergewöhnliche Auswahl der Stücke zustande gekommen ist, verrät Mari Samuelsen genauso, wie ihre persönliche Beziehung zu Spiritualität auf ihrem künstlerischen Weg. Die Geigerin ist bekannt für ihr Faible für experimentelle Herausforderungen und musikalische Grenzgänge. Auf ihrem Album hat sie Werke ganz unterschiedlicher Komponistinnen miteinander vereint, die sie – wenn möglich – einfach angerufen hat, um ihre Idee vorzustellen, sich über die Klangsprache auszutauschen die Musik noch besser zu verstehen. Von Hildegard von Bingen bis Beyoncé gibt es keine zeitlichen und stilistischen Grenzen für die Musik, die Mari Samuelsen aufgenommen hat. Im Gespräch mit Sarah Willis bekommt man spannende, persönliche Einblicke in die musikalische Gedankenwelt der norwegischen Künstlerin.