“Una Mattina” im neuen Gewand – Mari Samuelsen lässt Einaudi leuchten

ist dafür bekannt, dass sie mit ihrer Geige Stimmungen zaubert und sich nicht davor scheut, immer wieder neue Wege zu gehen. Mal melancholisch, mal romantisch oder voll minimalistischer Anmut – die norwegische Künstlerin lässt ihr Instrument singen und offenbart auch mit der neuen Single “” einen wunderbaren Reichtum an Klängen. In Ludovico Einaudis Musik hat Mari Samuelsen wiedergefunden, was sie an Stimmungen in den letzten Monaten durchlebt hat – und so ist die Aufnahme und das dazugehörige Video, das die Produktion dokumentiert, zu einer berührend persönlichen Momentaufnahme geworden. In dem wunderschönen Arrangement mischen sich die vertrauten Klavierklänge mit der harmonischen Fülle des Streichorchesters, über der die Stimme der Solovioline hell erstrahlt. “Una Mattina” steht ab dem 29. Mai als Download sowie im Stream bereit.