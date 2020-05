Hoffnung, Klarheit, Licht – Mari Samuelsen mit “Moonlight” Single

Der erste Satz der Klaviersonate Nr. 14 op. 27 Nr. 2 in cis-Moll von Ludwig van Beethoven zählt zu den bekanntesten klassischen Stücken überhaupt und zieht als Werk von zeitloser Schönheit in den Bann. Für die Geigerin Mari Samuelsen lag es auf der Hand, eben dieses Stück für ihren ganz persönlichen Beitrag zum Beethoven-Jahr 2020 zu wählen: “Ich wollte unbedingt die Mondscheinsonate spielen. Sie ist auf einzigartige Weise schön. Klar, direkt, zugleich nah und distanziert. Sie ist zeitlos und unvergänglich, ich hatte sofort das Bedürfnis, sie auf meine Weise zu spielen, auf meinem Instrument”, so die norwegische Musikerin. Unter dem Titel “Moonlight” erscheint am 1. Mai nun Samuelsens Arrangement des ersten Satzes der Sonate für Geige, Streichorchester und Klavier bei Deutsche Grammophon. Am 4. Mai folgt ein Video, das die Geigerin bei der Aufführung des Werks begleitet.

Persönlich und ausdrucksstark: Samuelsens Interpretation der Mondscheinsonate