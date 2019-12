Ohrwürmer seit 1770 – Dussmann das KulturKaufhaus feiert 250 Jahre Beethoven

Pünktlich zur Weihnachtszeit läutet Dussmann das KulturKaufhaus das bevorstehende Beethoven-Jubiläum ein. Unter dem Motto “Ohrwürmer seit 1770: Wir feiern 250 Jahre Beethoven – in den höchsten Tönen” können Kunden auf der Aktionsfläche in der Klassikabteilung in den nächsten Monaten eine Beamer-Installation von fliegenden Notenblättern bis hin zum berühmten Stieler-Porträt verfolgen, sich über Konzerte und Veranstaltungen informieren und einzelne Ausstellungsstücke aus dem Beethoven-Haus Bonn begutachten.

Deutsche Grammophon ist als offizieller Partner des Beethoven Hauses Bonn mit Neueinspielungen von Beethovens Werken vertreten. Sei es die neue Gesamtedition mit über 175 Stunden Musik oder das neue Doppelalbum “Beethoven – The Very Best Of”, Ludwig van Beethoven wird in allen seinen Facetten gefeiert.