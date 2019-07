Die große Welt Beethovens – DG launcht Online-Shop

Ludwig van Beethoven ging als Wiener Klassiker und Wegbereiter der Musik der Romantik in die Geschichtsbücher ein. 2020 feiert die Musikwelt den 250. Geburtstag des Komponisten. Feiern Sie mit und entdecken Sie hier musikalische Schätze!

Neue Gesamtedition und exklusive Konzerttickets

Schon vor Beginn der Feierlichkeiten zum Jubiläum lässt sich die neue Beethoven-Gesamtedition, die in einer limitierten Auflage im November bei der Deutschen Grammophon zur Veröffentlichung kommt, vorbestellen. Um die Wartezeit zu verkürzen bis die Edition mit ihren 118 CDs im heimischen Wohnzimmer erkundet werden kann, lädt die Deutsche Grammophon bei Vorbestellung zu einem exklusiven Konzert von Maurizio Pollini im Münchener Herkulessaal am 27. September 2019 ein. Auf dem Programm stehen an diesem Abend – wie könnte es anders sein – Beethovens späte Klaviersonaten Nr. 30, 31 und 32.