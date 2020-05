Lisa Batiashvili bekennt: “Ich hab' noch einen Koffer in Berlin”

Nennen wir es eine offene Beziehung. Die Geigenvirtuosintut sich auf ihrem am 5. Juni erscheinenden Album “” mit Musikern aus ganz unterschiedlichen Genres zusammen, um elf weltweiten Städten Tribut zu zollen, zu denen sie einen persönlichen Bezug hat. So verarbeitet ihre Musik ein breites Spektrum – von Klassik über Jazz und Tango bis zu Pop. In dem Stück “”, das ab dem 1. Mai im Stream sowie als Download zur Verfügung steht, flirtet Klassik mit Jazz. Da entdeckt man weit mehr als eine Violine nebst Orchester. Alles ist im Fluss. Ein perlendes Piano umgarnt die Geige, plötzlich gesellt sich eine Trompete dazu. Von einer Sekunde auf die andere verwandeln sich schwelgerische Melodiebögen in sorglos dahingroovenden Jazz.