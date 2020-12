Klassik Jahrescharts 2020

Auch wenn im ausklingenden Jahr größtenteils auf Live-Konzerte verzichtet werden musste und der Lieblingsinterpret oder der Lieblingskomponist nicht im Konzertsaal oder auf der Opernbühne erlebt werden konnte, so gab es dennoch eine Vielzahl an neuen Klassik-Alben zu entdecken.

Eine Übersicht über die erfolgreichsten Klassik-Alben in Deutschland im Jahr 2020 wurde nun von der GfK Entertainment GmbH auf Basis der höchsten Verkaufszahlen aufgestellt. Davon sind elf der Top 20 Alben bei der Deutschen Grammophon und Decca erschienen.

Einen der größten Erfolge feierte Lang Lang mit denvon, die er in zwei Versionen veröffentlichte: als Live-Einspielung sowie als Studioaufnahme. Noch im März entstand die Live-Einspielung bei einem für Lang Lang besonders emotionalen Konzert in der Thomaskirche in Leipzig, in der Johann Sebastian Bach begraben liegt. Lang Langs Album mit Bachs Goldberg-Variationen belegt den zweiten Platz der Jahrescharts. Außerdem tritt der Pianist mit seinem im Jahr 2019 veröffentlichten Album “” auf dem 18. Platz in Erscheinung.