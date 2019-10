Klassik-Charts im Oktober 2019 mit Anne-Sophie Mutter, Lang Lang, Jan Lisiecki u.v.m.

Pianist Jan Lisiecki steigt passend zum Beginn der Feierlichkeiten rund um das Beethoven-Jubiläumsjahr mit seiner Aufnahme der Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven aus dem Berliner Konzerthaus auf Platz 4 der deutschen Klassik-Charts, die die GfK Entertainment GmbH für den Monat Oktober auf Basis der höchsten Verkaufszahlen bekannt gegeben hat, ein.

Unter den Top drei Klassik-Alben des Monats halten sich weiterhinmit ihrem Album “ Across The Stars ” sowiemit seinem “ Piano Book ”. Neu eingestiegen ist auch, der meiner “ Day 7 ” seine Albumserie “Seven Days Walking” vollendet.

1. “ Across The Stars ” von Anne-Sophie Mutter, The Recording Arts Orchestra Of Los Angeles, John Williams