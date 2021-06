Klassik-Charts im Mai 2021 mit Albrecht Mayer, Anne-Sophie Mutter, Max Richter u.v.m.

Die offiziellen deutschen Klassik-Charts werden monatlich von der GfK Entertainment GmbH aufgestellt. Im Oktober ergeben sie sich aus den höchsten Verkaufszahlen im Zeitraum vom 9. April bis 6. Mai.

1. “ Mozart: Works For Oboe And Orchestra ” von Albrecht Mayer, Vital Julian Frey & Deutsche Kammerphilharmonie Bremen2. " John Williams In Vienna ” von Anne-Sophie Mutter, Wiener Philharmoniker & John Williams3. “Beethoven: Symphony No. 7 in A Major, Op. 92” von Teodor Currentzis & Musicaeterna4. “ VOICES 2 ” von Max Richter5. “Beethoven: Complete Piano Sonatas” von Igor Levit6. “Bach: Sonatas & Partitas” von Augustin Hadelich7. "Road To The Sun” von Pat Metheny, Jason Vieaux & Los Angeles Guitar Quartet8. “Cosi fan tutte – Salzburg 2020” von Wiener Philharmoniker, Joana Mallwitz, Christof Loy, Elsa Dreisig, Marianne Crebassa, Lea Desandre9. “Bésame Mucho” von Juan Diego Flórez10. "Encounter" von Igor Levit11. " Paris " von Hilary Hahn, Orchestre Philarmonique de Radio France & Mikko Franck12. "Baroque Arias For Horn (Beyond Words)" von Felix Klieser & CHAARTS Chamber Artists13. "Eugene Ormandy – The Columbia Legacy" von Eugene Ormandy14. "Piano Songbook" von Martin Stadtfeld15. "Neujahrskonzert 2021 / New Year’s Concert 2021″ von Riccardo Muti & Wiener Philharmoniker16. " Bach: Goldberg Variations " von Lang Lang17. "J.S. Bach: St. Matthew Passion, BWV 244″ von Gaechinger Cantorey & Hans-Christoph Rademann18. "Beethoven: Symphony No. 5 In C Minor, Op. 67″ von Teodor Currentzis & Musicaeterna19 “Classic” von Hauser20. "Selige Stunde" von Jonas Kaufmann