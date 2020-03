Klassik-Charts im März 2020 mit Daniel Hope, Sheku Kanneh-Mason, Andris Nelsons u.v.m

Daniel Hope steigt mit seinem Album “Belle Époque” auf Platz 2 der Klassik-Charts im März neu ein. Für das Doppelalbum stellte der britische Geiger sorgsam ausgesuchte Werke zusammen, die die Vielfalt der künstlerischen Strömungen der Jahre um die vorletzte Jahrhundertwende abbilden. Von Chaussons Violinkonzert bis Debussys “Rêverie” können hier etliche musikalische Schätze dieser Zeit wiederentdeckt werden.

Der junge Star der Klassikwelt Sheku Kanneh-Mason hält sich mit “Elgar” auf dem 7. Platz der Charts. Außerdem ist Andris Nelsons‘ Live-Einspielung von Beethovens Sinfonien-Zyklus mit den Wiener Philharmonikern im Musikverein Wien auf Platz 11 der Klassik-Charts vertreten.

Im März ergibt sich die Platzierung der deutschen Klassik-Charts aus den höchsten Verkaufszahlen im Zeitraum vom 7. Februar bis 5. März. Die offiziellen Charts werden jeden Monat von der GfK Entertainment GmbH ermittelt.

Klassik-Charts März 2020 – alle Platzierungen auf einen Blick:

1. “Beethoven: Complete Piano Sonatas” von Igor Levit

3. “Neujahrskonzert 2020 / New Year’s Concert 2020” von Andris Nelsons & Wiener Philharmoniker

4. “Wien” von Jonas Kaufmann

5. “Inferno e Paradiso” von Simone Kermes

6. “Ocean” von Dirk Maassen

8. “Richard Strauss: Cello Sonatas” von Raphaela Gromes & Julian Riem

9. “Handel: Agrippina” von Joyce DiDonato, Franco Fagioli, Jakub Jósef Orlinski, Il Pomo d’oro, Maxim Emelyanychev

10. “Classic” von Hauser

12. “Beethoven: The Late Piano Sonatas” von Igor Levit

13. “ Across The Stars ” von Anne-Sophie Mutter, The Recording Arts Orchestra Of Los Angeles & John Williams