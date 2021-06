Klassik-Charts im Juni 2021 mit Albrecht Mayer, Anne-Sophie Mutter, András Schiff u.v.m.

Zudem sind Anne-Sophie Mutter und John Williams weiterhin ganz oben in den deutschen Klassik-Charts vertreten. Ihr gemeinsames Album “”, mit dem sie den dritten Platz der Charts belegen, bietet eine Auswahl der bekanntesten Filmmusiken Williams‘, die der legendäre Komponist neu arrangiert und dirigiert hat.

Filmmusik ist auch auf Platz 5 der Klassik-Charts zu finden:neustes Album “” gibt einen Einblick in das cineastische Musikschaffen des italienischen Pianisten und stößt damit auf große positive Resonanz.

Darüber hinaus landet zum 80. Geburtstag der Starpianistin Martha Argerich ihre Großedition "Martha Argerich: The Complete Recordings On Deutsche Grammophon” ebenfalls in den Top 10 der Klassik-Charts.