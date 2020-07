Klassik-Charts im Juli 2020 mit Lisa Batiashvili, Hermann Scherchen, Anne-Sophie Mutter u.v.m.

Basierend auf den höchsten Verkaufszahlen im Zeitraum vom 12. Juni – 2. Juli hat die GfK Entertainment GmbH die offiziellen Klassik-Charts für den Monat Juli veröffentlicht.

Die Werke des Visionärs, Genies und Humanistendürfen in dem Jahr seines 250. Geburtstages in den Klassik-Charts nicht fehlen. Anlässlich des Jubiläums hat Deutsche Grammophon Glanzlichter aus ihrem Archiv neu gemastert, darunter sämtliche Sinfonien und Ouvertüren Beethovens mit dem Dirigenten– ein Geheimtipp für Liebhaber. Zudem ist das berühmte Tripelkonzert in einer Starbesetzung mit Anne-Sophie Mutter und demauf Platz sieben der Charts vertreten, gefolgt von Beethovens Klavierliteratur mit Grigory Sokolovs Album “Beethoven — Brahms (Live)” auf Platz acht.