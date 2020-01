Klassik-Charts im Januar 2020 mit Cecilia Bartoli, Anne-Sophie Mutter, Lang Lang u.v.m

Cecilia Bartoli erklimmt mit ihrem Album “ Farinelli ” den dritten Platz der ersten Klassik-Monatscharts im Jahr 2020. Auf ihrem Album schlüpft sie in die Rolle des bekannten Kastraten Carlo Broschi alias Farinelli, der im 18. Jahrhundert als Superstar der Gesangskunst auftrat.

John Williams auch im vierten Monat in Folge auf den obersten Plätzen der Charts. Sie belegen den vierten Platz der Januar Klassikcharts. Die Begeisterung für John Williams' legendäre Filmmusik: Für seinen Score zu "Star Wars: The Rise of Skywalker" erhielt der Komponist seine 52. Oscar Nominierung. Mit dem Album " Across the Stars " halten sich Anne-Sophie Mutter und auch im vierten Monat in Folge auf den obersten Plätzen der Charts. Sie belegen den vierten Platz der Januar Klassikcharts. Die Begeisterung für John Williams' legendäre Filmmusik: Für seinen Score zu "Star Wars: The Rise of Skywalker" erhielt der Komponist seine 52. Oscar Nominierung.

Lang Lang ist seit Veröffentlichung seines Albums “ Piano Book ” im März letzten Jahres kontinuierlich in den Klassik-Charts vertreten und steigt im Januar 2020 wieder auf Platz fünf auf.

Wiener Philharmonikern unter den Top 10 der Klassik-Charts. Des Weiteren halten sich Tenor Benjamin Bernheim mit seinem Debütalbum für Deutsche Grammophon sowie Andris Nelsons mit seinem Beethoven Symphonien-Zyklus mit denunter den Top 10 der Klassik-Charts.

Für den Januar 2020 ergaben sich die von der GfK Entertainment GmbH aufgestellten Charts aus den Verkaufszahlen, die zwischen dem 6. Dezember und dem 9. Januar erzielt wurden.

Klassik-Charts Januar 2020 – alle Platzierungen auf einen Blick:

1. “Wien” von Jonas Kaufmann

2. “Beethoven: Complete Piano Sonatas” von Igor Levit

3. “ Farinelli ” von Cecilia Bartoli, Il Giardino Armonico & Giovanni Antonini

4. “ Across The Stars ” von Anne-Sophie Mutter, The Recording Arts Orchestra Of Los Angeles & John Williams

5. “ Piano Book ” von Lang Lang

6. “Royal Fireworks” von Alison Balsom feat. Balsom Ensemble

7. “Schubert: Sonata, Moments musicaux, & 3 Klavierstücke” von Dina Urgorskaja

8. “Facce d’amore” von Jakub Józef Orlinski, Maxim Emelyanychev & Il Pomo d’Oro

9. “ Benjamin Bernheim ” von Benjamin Bernheim

10. “ Beethoven: Complete Symphonies ” von Andris Nelsons & Wiener Philharmoniker

11. “ Destination Rachmaninov: Arrival ” von Daniil Trifonov, The Philadelphia Orchestra & Yannick Nézet-Séguin

13. “Rossi: La lyra d’Orfeo & Arpa Davidica” von Christina Pluhar & L’Arpeggiata

14. “Neujahrskonzert 2019 / New Year’s Concert 2019” von Christian Thielemann & Wiener Philharmoniker

15. “Eine italienische Nacht — Live aus der Waldbühne Berlin” von Jonas Kaufmann

16. “Scarlatti: 52 Sonatas” von Lucas Debargue

17. “ Bach ” von Lucas & Arthur Jussen & Amsterdam Sinfonietta

19. “Bésame Mucho” von Juan Diego Flórez

20. “Life” von Igor Levit